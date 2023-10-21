科學家研抽取雞毛成分　製清潔燃料電池

米歇列示（左）和南大博士研究生孫緯龍（右）是有份參與的研究人員。

雞毛不僅能保暖，同時也是研發清潔燃料電池的關鍵。新加坡南洋理工大學和瑞士蘇黎世聯邦理工學院的科學家最近發明一個方法，可以把雞毛轉化為清潔且可持續的材料，用於構建零廢物燃料電池。

南洋理工大學周五（20日）發通告指，通過從羽毛中提取蛋白質角蛋白，然後加工成一種蛋白纖維的超細纖維，研究人員製造出能夠傳導質子的薄膜，納米纖維會在酸中發生化學反應，使其能夠傳導質子，從而提供電力。

經團隊將膜組裝到商用燃料電池裝置中進行測試，他們點亮了一盞LED燈、轉動一個小風扇，以及啟動一輛小型玩具車。可用於為潔凈車輛或提取純氫的分解水裝置提供電力。

引領這組研究團隊之一的南大材料科學與工程學院及生物科學學院教授米歇列示（Ali Miserez）指，燃料電池是未來最有潛力的可持續能源之一，家禽業會產生數百萬公噸的無用雞毛廢料，這些廢料在處理過程中被燒時，會釋放出大量二氧化碳和有毒氣體，如二氧化硫。他指這款膜將雞毛重新用於燃料電池，從而減少了此類氣體的排放。

團隊已為這款膜申請聯合專利，下一步將研究角蛋白膜的穩定和耐用性。與此同時，他們將尋找有意投資或合作者來進一步開發這項技術並推向市場。