中馬外長通電話　王毅促以巴停火防人道災難

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（20日）與馬來西亞外長贊比里通電話，除表達深化「一帶一路」合作意願外，還提及以巴戰事。王毅強調，中方始終站在和平、國際法及廣大阿拉伯和伊斯蘭國家正當訴求一邊，反對一切攻擊傷害無辜平民和違反國際法的行為。

王毅形容，世界現時既不安寧也不公平，許多無辜民眾正被死亡和苦難陰影籠罩，以巴衝突根源在於巴勒斯坦土地不斷被侵佔，人民建國要求被長期忽視，解決衝突根本之策在於落實「兩國方案」，實現以巴和平共處，中方支持恢復巴勒斯坦民族的合法權利，期待巴勒斯坦問題回到政治解決的軌道，切實落實聯合國安理會多次就此通過的決議。

王毅又指，在戰爭與和平面前，各方應摒棄一切地緣政治考慮，盡快停火止戰，防止更大規模人道災難，中方願與馬來西亞及所有愛好和平的國家加強溝通，為中東和平繼續努力。贊比里表示，馬來西亞讚賞中方促進停火止戰、保護無辜平民、推動對話和談的努力，亦支持中方關於確保人道救援順利抵達、盡快落實「兩國方案」、實現中東持久和平的立場，期待中方推動以巴返回談判桌前發揮重要作用。