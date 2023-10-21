以曾計劃先發制人打擊真主黨　美國力勸作罷

美媒周五（20日）報道，以色列本月7日遭受巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲後，該國總理內塔尼亞胡和防長加蘭特曾想對黎巴嫩真主黨發動先發制人打擊，美國國務卿布林肯和總統拜登先後勸阻，內塔尼亞胡暫時打消念頭。拜登更曾私下以美國於911恐襲後憤然攻打伊拉克和阿富汗的災難性決策為例，力勸以色列政府。

哈馬斯突襲以色列後，以色列政府曾討論先發制人打擊真主黨，加蘭特最為支持計劃，直指真主黨比哈馬斯更具威脅，軍事行動應聚焦真主黨，內塔尼亞胡亦贊成打擊。以軍更擬訂了針對真主黨的作戰計劃，利用入侵加薩為借口，掩飾在北部的更大規模行動。

白宮知悉以色列有意先發制人後，認為兩線作戰會令以軍陷入苦戰，更可能讓美國和伊朗捲入戰事。布林肯和拜登出訪以色列時，美國外交官均建議以方顧好在南北兩面的行動，不要讓真主黨有借口參戰。加蘭特周一（16日）見布林肯期間，透露自己主張對真主黨先發制人，但被其他官員否決。拜登周三（18日）在特拉維夫見內塔尼亞胡和以色列戰時內閣，表明同時打兩條戰線的危險，對以色列與真主黨爆發全面衝突的後果提出尖銳問題，同時提到美國攻打伊拉克和阿富汗的災難性決策。布林肯和國務院則透過卡塔爾、中國與其他國家，向伊朗和真主黨傳遞信息，要求與以色列敵對分子不要介入戰事。

內塔尼亞胡暫時擱置計劃，但美方仍憂慮在兩個情況下真主黨可能參戰，一是以軍對真主黨火箭彈襲擊反應過激，二是以軍對加薩的地面戰過於重手。以色列總理辦公室回應指，以色列在對哈馬斯的戰爭團結一致，內塔尼亞胡已表明一旦真主黨參戰，將會是嚴重錯誤，需付出前所未有的代價。