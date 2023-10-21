美以研立加薩臨時政府　准許他國參與

以色列政府揚言消滅加薩地帶的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政權，但權力真空或導致大規模區域戰爭。美媒周五（20日）指，美國和以色列官員近日正商討可能方案，包括在加薩成立由聯合國支持和阿拉伯國家參與的臨時政府。

知情人士透露，討論仍在初期階段，需取決於以色列對加薩的地面戰是否成功，而任何可能性都需要阿拉伯國家的支持。以色列官員曾指不打算佔領加薩，但哈馬斯又不能繼續管治加薩，實現上述目標的挑戰引起美國憂慮以色列沒有充分考慮地面戰後會發生的事。美國也擔心，除了消滅哈馬斯外，在無明確目標下進攻加薩，可能會演變成區域戰爭。

以色列防長加蘭特周五指出，該國無意在軍事行動結束後管理加薩，目標是創造「新的安全現實」；以色列反對派領袖拉皮德則建議把加薩的控制權交還給巴勒斯坦權力機構。白宮國家安全委員會發言人表示，當前重點是全世界團結打擊恐怖分子，並盡快向加薩提供人道援助。美國中央情報局前高級中東分析師亞瑟（William Usher）指出，建立臨時政府將極為困難，要取得阿拉伯國家的默許，意味它們的合作和接受風險的方式需有重大轉變，還需要以色列的信任。

另一邊廂，負責恐怖主義和金融情報的美國財政部副部長納爾遜（Brian Nelson）下周將前往沙特阿拉伯和卡塔爾，加強截斷哈馬斯資金來源的行動。