中美航母同巡南海　關島配轟炸機懾華

中美兩國近期就軍事問題針鋒相對之際，美國航空母艦列根號周四（19日）率領打擊群駛入南海活動，衞星圖像也顯示中國航空母艦山東號離開位於海南省的母港，意味中美兩軍航空母艦同時在南海巡航。

列根號以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，本月12日至16日率領神盾巡洋艦安堤坦號與斯莫爾斯號、神盾驅逐艦肖普號訪問南韓釜山及鎮海。根據美國國防部發布的照片，列根號周三（18日）仍然在菲律賓東面的菲律賓海，翌日已經抵達菲律賓西面的南海，周五（20日）拍攝的照片可見該艦展開飛行作業，艦載戰機及預警機降落飛行甲板。

周五拍攝的衞星圖像顯示，列根號航空母艦打擊群在黃岩島西南面海域；美國國防部指列根號航空母艦打擊群是準備隨時作戰的部隊，保護及捍衞美國，支援在印太地區的盟友、夥伴、集體海上利益。與此同時，衞星圖像顯示山東號最早周四駛離位於海南省三亞市的基地，兩天後在海南省東南面海域，隨行有一艘補給艦。

另外，美國空軍周五宣布，一批來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的B52H戰略轟炸機，已經飛抵西太平洋戰略重地關島安德森空軍基地，執行新一輪印太轟炸機特遣隊任務，它們將在部署期間積極地訓練及與區內盟友、夥伴整合。美國空軍強調，這場任務展示美方應對一個更多元化、更無常的全球安全環境時之可靠性。