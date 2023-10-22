馬朝旭籲中美妥善管控分歧　推動重回正確發展軌道

中國外交部副部長馬朝旭上周五（20日）應邀出席美國駐華使館舉行的美國駐華聯絡處設立50周年紀念活動並致辭。馬朝旭表示，50年前，中美宣布互相在對方國家設立大使級聯絡處，在兩國關係從破冰到建交的關鍵時期，中美聯絡處開展了大量卓有成效的工作，在兩國之間架起了一座特殊橋樑，為中美關係正常化發揮了不可替代的重要作用。

馬朝旭指出，50年過去了，中國、美國和中美關係都發生了很大變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民希望交流合作的根本願望沒有變，國際社會對中美關係穩定發展的普遍期待沒有變。他指，中美關係又處在一個關鍵時期。雙方都要本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，聚焦共同利益，拿出政治勇氣，展現政治智慧，妥善管控分歧、擴大互利合作、促進民間友好，推動中美關係重回正確發展軌道。

馬朝旭強調，中方有1,000條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。中方將以相互尊重、和平共處、合作共贏三原則為根本遵循，致力於穩定、改善和發展中美關係；雙方應共同從歷史中吸取經驗啟示，為推動中美關係穩定、改善和發展作出不懈努力。