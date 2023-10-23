日本於世貿談判提出　防止濫用糧食出口限制

俄烏衝突導致全球糧食價格高漲，優先本國消費的保護主義風潮隨之升溫。日本為了加強糧食安全，力爭明確規定採取出口限制措施的條件和程序。日本傳媒上周六（21日）獲悉，日本政府在世界貿易組織（WTO）農業談判中提議防止濫用糧食出口限制。

日本糧食自給率低迷，要滿足需求就不得不依賴進口，如果限制出口的國家進一步增加，有可能出現難以採購所需糧食的情況。據稱由於印度等部分國家限制大米出口，已有國家受到實際影響。為防止此類事態，日本政府加緊在世貿制定規則。

根據現行的世貿協定，可採取出口限制的條件是為了防止糧食短缺陷入危機狀況等。惟由於標準十分模糊，據悉有的國家會突然決定限制出口。日本的提案中要求就出台限制的國家的經濟指標等客觀訊息進行討論，明確規定條件和程序。

日本建議世貿秘書處把成員國的限制措施列成清單，成員國還需提供未列入清單的限制相關訊息。此外力爭使採取限制的國家共享實施情況，以便摸索解除限制的方法。

此次日本在工作層面談判中提出建議，該談判截至上周五（20日）在瑞士日內瓦舉行，周一（23日）和周二（24日）將舉行高級別工作會議，希望能在明年2月於阿聯酋首都阿布扎比召開的世貿部長級會議上取得成果。