華批以暴制暴陷冤冤相報　阻政治解決巴勒斯坦問題

中國外交部周日（22日）發布消息指，中國政府中東問題特使翟雋上周六（21日）在埃及出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會期間會見阿拉伯聯盟秘書長蓋特，就當前以巴局勢交換意見。中方認為，武力不是解決問題之道，以暴制暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決巴勒斯坦問題製造障礙。

翟雋表示，中方對以巴衝突造成大量平民傷亡、人道形勢急劇惡化感到痛心，呼籲盡快停火止戰，開展人道救援，防止人道主義災難發生。他指，巴勒斯坦問題根源在於其獨立建國的夙願遲遲未能實現，在「兩國方案」基礎上重啟和談，是打破以巴衝突惡性循環的唯一出路。中國與阿盟在巴勒斯坦問題上立場相近，中方支持阿盟在此問題上發揮重要作用，支持有關阿拉伯國家開展斡旋，推動局勢盡快降溫。

蓋特表示，當前加薩局勢危急，面臨深重災難，當務之急是敦促以巴雙方停火止戰，盡快向加薩民眾提供人道救援。他認為，國際社會有責任採取行動，盡早重啟和談，推動政治解決巴勒斯坦問題。阿方願與中方保持密切溝通，共同為結束以巴衝突、重啟中東和平進程而努力。