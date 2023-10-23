岸田發表施政演說　聚焦解決經濟問題

經歷政執自民黨在國會眾、參兩院補選僅取一勝一敗成績後，日本首相岸田文雄周一（23日）在眾議院發表施政演說，聚焦解決國家經濟及通脹問題。針對中國「封殺」進口日本水產品措施，他稱會尋求與中方舉行首腦級對話。

為了推動國內經濟發展，岸田文雄宣布會把回饋國民及強化供給力作為兩頭馬車。在回饋措施方面，他稱將針對所得稅減稅一事召開政府與執政黨政策懇談會，指示執政黨稅制調查會盡快展開討論，同時會擴大重點支援地方財政轉移支付的制度框架，藉此支持地方政府向低收入家庭發放每戶3萬日圓（約1,560港元）補貼，另提出延長汽油費、電費及燃氣費補貼到明年春季。

針對強化供給力，岸田文雄提出3年左右變革期，藉此實現持續漲薪及活躍投資，從而拉動增長型經濟。此外，他稱會支援半導體、去碳化等經濟安保相關大型投資項目。

在外交及安保方面，岸田文雄提及需解決北韓綁架日本人問題，將開展首相直轄高級別磋商，實現與北韓領袖金正恩之間會談，並強調「將從大局出發做出判斷」。共同社指出此話暗示受害人家屬年事漸高，岸田決心打破僵局。

另外，岸田文雄指出由於近年分別發生俄烏戰爭及以巴衝突，「安保環境處於戰後最嚴峻局面」，強調將加強日美同盟威懾力，卻沒有表明會否推動旨在加強防衞能力稅制措施。

自8月24日起，日本開始排放福島第一核電站核污水，導致中國同日宣布全面禁止日本水產品進口。對此，岸田文雄稱會推動日中首腦級對話，要求中方立即撤銷相關措施。他亦計劃透過與南韓總統尹錫悅之間個人信賴關係深化日韓合作，推動中日韓合作框架。