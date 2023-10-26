【東方日報世界視線】加薩危機若膠着　勢必惡化成大戰

以色列進攻加薩地帶，戰情必然慘烈。以色列狂炸加薩，為防黎巴嫩真主黨夾攻，也已攻擊黎巴嫩南部真主黨的據點，且在巴解的巴勒斯坦政府支持下，在西岸佔領區洗劫居民。一方面是以色列復仇心理強烈，另一方面是害怕哈馬斯等合力圍攻。

以色列以三個師布防北部，或可阻真主黨南下，但阻不了真主黨的空中攻襲。真主黨的導彈、火箭、無人機可覆蓋以國全境，以色列入侵黎巴嫩才可壓抑真主黨。可是，這幾天哈馬斯已以火炮重擊以色列的特拉維夫，證明還有攻擊力；若與真主黨配合，當可再破以色列空防。以色列不侵入加薩，壓抑不了哈馬斯的出擊能力。即使在加薩苦戰慘勝，在此之前，以色列全境亦可能早為真主黨、哈馬斯空襲摧毀，以色列似沒法改變這個可能。

於是便有一個說法，以色列要先發制人，攻擊真主黨和哈馬斯背後的伊朗，美國好戰的議員也叫囂要美軍進攻伊朗。而阿拉伯、伊斯蘭教國家一致地要求停火，對巴勒斯坦問題進行根本的解決。一方好戰，不顧一切；另一方以生命為貴，尋求從根本解決以巴問題，兩者的善惡立見。

美國已大規模調軍入中東，相信是防以色列戰敗。伊朗及其他阿拉伯組織，在也門、伊拉克、敍利亞、沙特阿拉伯也開始攻擊美軍基地，地區的緊張程度急漲，還欠的是伊朗和真主黨未正式攻擊以色列。但若加薩危機惡化，以色列鋌而走險出擊，被炸死的平民再增，真主黨、伊朗便不會坐視不理。以色列受攻擊，以國擴大戰線出擊，乃至美軍介入，便會成為可能。

若以色列拉上美國攻擊伊朗，便成地區大戰，俄羅斯不會坐視，伊朗有關的地方武裝便會群起呼應，戰爭的範圍便不限於巴勒斯坦和以色列，而涉及中東大多數國家，且導彈橫飛，沒有哪一國可以阻止對方空襲。因伊朗崛起，阿拉伯陣營已今非昔比，以色列不可能速戰而勝，苦戰之下，以色列城市會盡毀，中東不少大城市也難逃劫運，整個中東再陷入長期戰亂，首當其衝的不僅是中東社會經濟的發展，更是全球另一次比之前嚴重的石油危機和經濟大衝擊。這樣的景況還要有兩個前提，一是以色列不會動用核武；二是美俄不直接衝突，引發西方與俄伊大戰。若這兩個前提都失，便是全球之戰了。

研究所所長 陳文鴻