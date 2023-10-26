李強晤俄總理　稱中俄合作不針對第三方

中國國務院總理李強周三（25日）在吉爾吉斯首都比什凱克，出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會會議期間，與俄羅斯總理米舒斯京會面。李強表示，中俄合作不針對第三方，不受第三方干擾，中方願同俄方一道，持續深化各領域合作，推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關係不斷走深走實。

李強又指，中方願同俄方進一步對接發展戰略，推動共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接，保持貿易、投資合作增長勢頭，深化能源領域合作，提升互聯互通和貿易自由化便利化水平。中方歡迎更多俄羅斯優質產品進入中國，支持兩國企業深化汽車製造合作。中方願同俄方加強在上合組織框架內合作，推動開展產業鏈供應鏈深度合作，及拓展工業製造、數字經濟、綠色發展等領域合作，為區域經濟增長提供新動能。

米舒斯京表示俄中新時代全面戰略協作伙伴關係處於前所未有的高水平。俄方願同中方一道，相互支持彼此維護自身核心利益，加強「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟對接，擴大經貿、能源、互聯互通等領域合作，深化在上合組織、金磚國家等多邊機制內合作，推進世界多極化進程。