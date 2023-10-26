被指要求以色列推遲地面進攻加薩　拜登否認

日前有傳媒報道，美國總統拜登要求以色列推遲向巴勒斯坦加薩地帶發動地面攻勢，以確保更多被回教激進組織哈馬斯扣押的人質獲釋，拜登周三（25日）對此加以否認，稱自己「沒有要求」以色列推遲對加薩的地面戰，重申以色列有權利回應哈馬斯本月7日發動的襲擊，但需要竭盡全力保護無辜平民。

拜登指摘哈馬斯在以色列空襲加薩時「躲在」巴勒斯坦平民身後，但他強調以色列必須遵守戰爭法盡力保護無辜平民，「儘管這很困難」。拜登也呼籲以色列立即停止攻擊約旦河西岸巴勒斯坦人，以免火上加油。

加薩衞生部稱，迄今已有近6,500名巴勒斯坦人在以色列的報復性襲擊中喪生，其中大部分是平民；但拜登對巴方提出的平民傷亡數字表示懷疑，他雖說確信有無辜者被殺害，但「對巴勒斯坦人所給出的數字沒有信心」。拜登也否認要求以色列總理內塔尼亞胡在仍有人質在哈馬斯手上的情況下推遲對地面進攻加薩，他說自己只向對方表明「是否有可能讓這些人安全離開」，但「沒有要求」他這樣做。

拜登又稱，在今次以巴衝突後「必須對接下來發生的事情抱有願景」，不應「回到10月6日的狀況」，必須訴諸「兩國方案」解決。拜登亦重申，他「確信」哈馬斯施襲的原因之一，是破壞他實現沙特阿拉伯和以色列關係正常化的努力。