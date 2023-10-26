闖緬因州2處行兇至少22死60傷　槍手在逃

美國緬因州路易斯頓一名白人男子於當地周三（25日）晚先後到一個保齡球場和一間酒吧開槍施襲，造成至少22人死亡，另有50至60人受傷。槍手行兇後逃逸，警方公布疑兇是一名40歲白人男子，是槍械教練，隸屬陸軍預備役，早前曾入住精神病院舍。數百名警員周四（26日）凌晨持續逐家逐戶搜捕槍手，有荷槍實彈警員駐守在醫院等設施外。警方呼籲民眾繼續留在室內避難，所有市政建築周四關閉，包括學校。

根據警方發布的槍手行兇畫面，他身穿啡色長袖連帽衞衣和深藍色長褲，手持AR15步槍。美媒指，槍手於周三晚上6時56分首先在保齡球場行兇，警方於晚上7時15分接報，據指該處有14至16人中槍，其中7人死亡。槍手之後再到距離保齡球場約6.4公里的一間酒吧大開殺戒，有指連鎖超市沃爾瑪的一個配送中心亦發生槍擊，但沃爾瑪否認。當地醫院宣布發生「重大傷亡事故」，有知情人士指並非所有傷者都是受槍傷，部分人是因人踩人受傷。

槍手行兇後逃逸，政府派出大批警力搜捕，於同晚11時20分左右在路易斯頓東南方約11公里的市鎮里斯本一個碼頭，發現相信屬於槍手的一輛白色汽車，但不見疑兇蹤影。警方確認槍手是40歲白人男子卡德（Robert Card），他是一名訓練有素的槍械教練，近日聲稱出現精神健康問題，有幻聽，曾威脅在緬因州索科的國民警衞軍基地進行槍擊。他於今年夏季曾入住精神病院舍兩周，之後出院。警方稱卡德可能管有武器和是危險人物，呼籲公眾若知道他的行蹤，請與執法部門聯絡，聯邦調查局（FBI）已介入協助調查事件。

白宮發聲明指總統拜登已聽取槍擊案的匯報，他已與緬因州州長和該州兩名聯邦參議員通電話，指聯邦政府準備好盡所能提供協助。美媒訪問了卡德的嫂子，她指目前與警員在一起，她的孩子感驚恐，對事件無評論。