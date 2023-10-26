傳以同意暫緩加薩地面戰　待美防空系統部署中東

美國傳媒周三（25日）引述知情官員報道，以色列同意美國政府要求，暫時押後對加薩地帶發動地面戰，直至五角大樓完成在中東地區增加防空系統部署，保護區內美軍。

由於駐中東美軍基地近日接連遇襲，美國國防部正調派10多套防空系統到區內，保護在伊拉克、約旦、科威特、沙特阿拉伯、敍利亞和阿聯酋的美軍。美國官員目前游說到以色列擱置地面戰，直至上述裝備到位，最快本周稍後會完成部署。以色列官員透露，以色列內部對派兵進入加薩的討論是極度易變，正與美國在非常戰略和仔細的層級協調，美方已派出3名將領到以色列提供軍事建議，他們均有與回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）等武裝分子作戰的經驗，諮詢事務包括以巴戰事所有領域、以色列在區內的敵人。

美國和歐洲建議以色列對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯發動較緩慢的軍事行動，是最佳方案，既可控制平民傷亡，又可以制訂一套地面戰後的計劃。以色列政府發言人萊維（Eylon Levy）表示，以色列將根據行動需要，推進下一階段摧毀哈馬斯的行動，以回應哈馬斯本月7日對以色列的大屠殺。以方正在考慮許多因素，包括拜登敦促以色列不要出於憤怒而採取行動，萊維指以色列並不是魯莽行事，將明智地使用武力。