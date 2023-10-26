日菲擬談判互惠准入協定　擴大聯演制華

日本共同社周三（25日）引述日本和菲律賓外交消息人士報道，兩國政府已開始協調，在近期就締結讓自衞隊與菲軍更順暢往來的《互惠准入協定》啟動談判。日菲將大幅擴充美國也參加的三國聯合訓練，深化安全保障合作，旨在提升對中國的威懾力。日本已跟澳洲和英國締結《互惠准入協定》，菲律賓將成為正式啟動談判的第三國，亦是東盟國家首例。日本政府消息人士強調，日菲加強關係對印太地區穩定不可或缺。

報道指，預計日本首相岸田文雄下月初訪菲期間，將與菲律賓總統小馬可斯就談判《互惠准入協定》達成共識；亦將與對方磋商利用日本4月創設的支援友軍框架「政府安全保障能力強化支援」，向菲方無償提供物資器材，甚至可能追加提供大型巡邏船。岸田另計劃在菲律賓國會參眾兩院聯席會議上發表演說，呼籲加強安保合作等關係。菲律賓國防部長特奧多羅周三對岸田訪菲表示期待，對能簽署一定的共識持樂觀態度。

另外，美國總統拜登周三在白宮與到訪的澳洲總理阿爾巴內塞舉行聯合記者會，拜登提到菲律賓在南海專屬經濟區執行例行補給任務時，中國船隻採取危險和非法行為，美國和澳洲應共同致力於維護國際規則，包括航行自由。拜登說：「我想要清楚、非常清楚的表明，美國對菲律賓的國防承諾堅如磐石。任何對菲律賓飛機、船隻或武裝部隊的攻擊，都將觸發美菲《共同防禦條約》。」中國外交部周四（26日）回應稱，美對菲防衞承諾不得損害中方在南海的主權和海洋權益，更不能以此為菲律賓的非法權益主張撐腰打氣。