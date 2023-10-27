緬因州槍擊案州長證18死13傷　疑犯軍校受訓時行為異常

美國緬因州路易斯頓周三（25日）晚發生大規模槍擊案，一名白人男子進入一個保齡球場及一家酒吧開槍大開殺戒，造成多人死傷，兇手仍然在逃。州長米爾斯（Janet Mills）周四（26日）在新聞發布會上證實，槍擊事件造成18人死亡、13人受傷，她指疑犯卡德（Robert Card）相信持有武器，是危險人物，警告民眾不要接近他。警方亦要求包括路路易斯頓在內多個市的民眾留在家中，鎖好門窗。

40歲的卡德是一名槍械教練，也是一名陸軍預備役軍人，警方指他有精神健康問題，有幻聽，曾威脅在緬因州索科的國民警衞軍基地進行槍擊，並於今年夏季曾入住精神病院舍兩周。對於卡德的精神狀況，一名匿名美國官員向美媒表示，陸軍預備役第304步兵團第3營今年7月中在紐約州西點軍校進行訓練時，該部隊的指揮官發現卡德行為異常，開始擔心卡德的安全，於是要求報警。紐約州警方將卡德帶到西點的凱勒陸軍社區醫院（Keller Army Community Hospotal）進行評估。

卡德目前仍然在逃，緬因州警官羅斯表示，已經以8項謀殺罪對卡德發出逮捕令，當其餘當其他10名受害者的身份得到確認後，卡德涉嫌的謀殺罪名將可能增至18項。羅斯指出，保齡球場內有7人死亡，酒吧則8人被殺，所有人都有槍傷；另有3名傷者送院後不治。

總統拜登表示，聯邦政府將盡全力對緬因州提供支持，他亦下令全國下半旗為槍擊案遇難者致哀。