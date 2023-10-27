【東方日報世界視線】歐盟轉批以色列　只被當成無牙虎

以色列不惜狂轟猛炸殺害無辜的加薩平民，繼而要全面進攻加薩以清剿哈馬斯組織，無疑是得到美國政府容許及全力支持的行動。

當哈馬斯本月初突襲以色列並擄走約200名人質，英國、法國及德國政府都大力譴責哈馬斯的反人道主義行為，並表示全力支持以色列，英法德3國初時甚至禁止國內親巴勒斯坦的示威。但後來看到以軍的反人道驅趕加薩平民南遷，禁水、電、食物及能源供應，加上連聯合國救援人員都不能幸免被狂轟猛炸，歐盟開始醒悟以色列仍會變本加厲違反人道主義攻擊加薩，終於改變其對以色列的支持態度。

歐盟委員會副主席、歐盟外交和安全政策高級代表博雷利最近表示：今次我們對事件的態度，會決定歐盟未來長時間的可信性及全球角色。歐洲議會議長梅措拉則強調，歐盟要譴責哈馬斯，但哈馬斯並不代表巴勒斯坦人民，並且要保持人道救援可以進入加薩，以及無辜的平民不會成為受害者；如今以色列政府開始放行，但遠不足夠。

歐盟正在斡旋釋放人質，更希望可以影響以色列清剿行動的部署，防止哈馬斯利用巴勒斯坦平民當人盾。歐洲議會內更有強烈聲音反對以色列的軍事入侵。

目前令歐盟擔心的是，歐洲出現強烈的反猶太運動，包括損毀猶太教堂及襲擊猶太人和設施。但其實最令歐盟陷入兩難的，首先是以巴衝突加劇有可能導致大量中東難民湧入，歐洲已經有超過700萬烏克蘭難民，各歐盟成員國都抗拒外來移民，特別是回教信眾。最近斯洛伐克新政府反對支持烏克蘭；而德國極右勢力在地方選舉中得勝，以及反移民聲浪日益高漲，也使德國政府不敢大力援烏。

另外一個問題是能源危機，因為俄烏戰爭已使大部分俄羅斯石油及天然氣無法入口，結果歐盟成員國要轉而入口卡塔爾、伊朗及沙特阿拉伯的油氣；歐盟如果太公開支持以色列，會明顯得罪它們，對油氣入口及價格都不利。而以色列政府對於歐盟的「人道主義」立場，看透了是從歐盟的切身利益出發，歐盟為了討好中國、中東以及全球南方國家的市場，會加強批評以色列進一步的反人道主義軍事行動。不過，如果沒有軍事及經濟實力而想影響以色列，都只能是無牙老虎。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻