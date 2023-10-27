美軍空襲敍利亞東部　打擊伊朗革命衞隊設施

美國國防部長奧斯汀周四（26日）宣布，根據總統拜登指示，空襲敍利亞東部伊朗革命衞隊及附屬組織使用的設施，以回應駐伊拉克及敍利亞美軍連番受襲。奧斯汀強調，打擊是出於自衞，表明美國不尋求衝突，不會改變對以色列和哈馬斯衝突的態度。

美國國防部官員透露，兩架F16戰機於敍利亞時間周五（27日）拂曉出擊，以精確彈藥轟炸接壤伊拉克的敍利亞阿布凱馬勒兩處目標，它們是武器及彈藥倉庫，供襲擊美軍所用。奧斯汀稱自本月17日起，伊朗支援民兵對駐伊拉克和敍利亞美軍發動持續、大多未成功的襲擊，一名美國公民承包商因心臟病發死亡，21名美軍受傷，他們已返回崗位。奧斯汀指，拜登最優先考慮美國人員安全，行動表明美國不容忍襲擊，並將捍衞自身、己方人員和自身利益。他指出，美國不打算及不希望參與進一步敵對行動，但由伊朗支持、針對美軍的襲擊不可接受。

奧斯汀指摘伊朗欲掩蓋其身為幕後黑手，否認在襲擊中扮演角色，美國不會讓他們得逞。若伊朗代理人繼續襲擊美軍，美國將毫不猶豫採取進一步必要措施來保護人民。他又指，自衞打擊完全是為保護和捍衞在伊拉克和敍利亞的美國人員，獨立於以色列和哈馬斯衝突。美國繼續敦促所有國家和非國家實體，不要採取行動使局勢升級為更廣泛地區衝突。