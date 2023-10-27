拜登警告哈梅內伊　勿襲擊美軍

美國國家安全委員會發言人柯比周四（26日）表示，總統拜登周三（25日）向伊朗最高精神領袖哈梅內伊直接發出訊息，警告伊朗不要把美軍人員作為襲擊目標。

拜登周三在白宮和澳洲總理阿爾巴內塞舉行聯合新聞發布會時稱，他已警告哈梅內伊，若伊朗繼續對美軍採取行動，美國將作出回應，對方應該做好準備，此舉與以色列無關。柯比在新聞發布會確認，一個直接訊息已轉達。伊朗總統政治事務辦公室副主任賈姆希迪（Mohammad Jamshidi）則指，美國發出的訊息並非直接針對伊朗最高精神領袖；若拜登認為他已警告伊朗，應要求團隊出示訊息文本。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚周四在聯合國表明，若以色列不結束對加薩地帶行動，美國將無法幸免於難。他又指，哈馬斯願釋放平民人質，呼籲其他國家促使以色列釋放6,000名巴勒斯坦人交換。伊朗國家通訊社引述消息報道，美國已向伊朗及黎巴嫩真主黨發出訊息，稱美國不尋求擴大戰爭，敦促他們保持克制。但消息人士指摘，美國不能一方面向以色列輸送軍事裝備並負責管理戰爭，一方面卻大談反對擴大戰爭，又強調伊朗盟友獨立行事，不聽命於德黑蘭。