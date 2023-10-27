中國特使訪沙特　促以巴盡快停火止戰

中國政府中東問題特使翟雋周四（26日）訪問沙特阿拉伯，會見沙特外交副大臣胡萊吉，就中沙關係和當前巴以局勢交換意見。翟雋認為唯有盡快停火止戰，推動局勢降溫，才能為政治解決創造必要條件。

翟雋表示，沙特是中東地區重要國家，中國始終將沙特置於中東外交優先位置。中方願與沙方一道落實兩國領導人重要共識，不斷提升中沙全面戰略夥伴關係水準。當前巴以局勢嚴峻，中方對衝突造成大量平民傷亡、人道情勢惡化感到痛心。在「兩國方案」基礎上重啟巴以和談，是打破巴以衝突惡性循環的唯一現實出路。中方願與沙方保持溝通協調，凝聚促與努力，推動巴勒斯坦問題早日全面公正解決。

胡萊吉表示，在沙中兩國領導人引領下，沙中全面戰略夥伴關係發展勢頭強勁。沙方願同中方密切各層級往來，提升各領域合作水準。沙方對巴以局勢深表擔憂，反對一切針對平民的攻擊，呼籲衝突當事方盡快停火，遵守國際人道法，使更多人道救援物資盡快進入加薩。沙方讚賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上秉持的公正立場，願同中方共同努力，推動地區早日實現和平穩定。