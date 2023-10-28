以軍擴大地面行動　哈馬斯稱戰況激烈

以色列軍隊周五（27日）晚對加薩擴大地面行動，預料以軍即將從地面發動大規模攻擊。另外，對於以軍指控巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯利用加薩地帶的醫院做指揮中心，哈馬斯否認，形容以軍的指控是對巴勒斯坦人再次進行屠殺的前奏。

以軍發言人在周五晚表示，過去數小時，以軍加大對加薩的空襲力度，打擊地下目標，地面部隊亦在晚上擴大行動。過去兩天，以色列國防軍步兵和坦克部隊對加薩地帶進行了有限的襲擊。以軍再次呼籲加沙民眾撤離至南部地區。有當地居民指，周五晚的空襲是新一輪衝突以來最猛烈。

哈馬斯轄下軍事組織卡桑旅指在加薩北部和中部戰況激烈。巴勒斯坦指，由於以色列持續轟炸，加薩的互聯網服務中斷。紅新月會表示，已經同在加薩的行動中心失去聯繫。巴勒斯坦表示，自10月7日以來，超過7,300名巴勒斯坦人死亡。聯合國秘書長古特雷斯表示，由於加薩內缺糧、缺水及缺電，當地出現人道危機，呼籲停火。

美國白宮不願透露，以軍有否提前知會美國會擴大對加薩的地面行動。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，不會談論美方與以色列的對話細節，亦拒絕透露拜登政府是否有信心以色列已充分考慮地面行動的後果，但指以色列必須回應地面行動的合理性和有效性等問題，華府亦一再表明對平民傷亡的擔憂。柯比又指，已與以色列就人道停火進行積極對話，以爭取釋放加薩的人質。