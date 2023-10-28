傳內塔尼亞胡拒允進攻加薩　疑怕行動失敗捱轟

以色列國防軍集結加薩地帶邊境，惟全面進攻遲遲未成事。美國媒體周五（27日）報道，以軍領導層已敲定入侵加薩計劃，但以色列總理內塔尼亞胡拒絕簽署，部分原因是他希望先獲戰時內閣成員一致同意。分析認為，公眾對內塔尼亞胡領導能力信心已下降，他擔心一旦行動失敗會受指摘。

內塔尼亞胡周三（25日）晚間的講話表明，戰爭目標是消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和解救人質。惟國防部長加蘭特周四（26日）未把解救人質列為以色列軍事目標之一，軍方內部認為解救人質需和哈馬斯領導層談判和妥協，難以與消滅哈馬斯平衡。知情人士稱，公務員禁止軍人帶錄音設備進入內閣會議，可能限制戰後國家調查證據數量。

部分政軍領袖擔心，以軍全面進攻加薩後將陷入巷戰，難以應對藏匿地道的數千名武裝分子。他們也憂慮與哈馬斯結盟的黎巴嫩真主黨，將向以色列城市發射遠程導彈，引發更廣泛衝突，以及一旦以色列攻佔加薩後由誰負責治理。官員正爭論入侵行動應以一次大規模行動進行，抑或分為多次小規模行動，每次只針對加薩一小部分。

耶路撒冷研究機構以色列民主研究所所長普萊斯納（Yohanan Plesner）認為，所有迹象表明內塔尼亞胡將試圖繼續留任總理，但政府幾乎無人無條件支持他，許多人稱審查政府錯誤應等到戰爭結束後再進行。文化與體育部長佐哈爾周四表明，內塔尼亞胡和整個以色列政府都要對所發生一切負責，內塔尼亞胡也清楚這一點，他也有責任。