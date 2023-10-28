中方：應堅持《聯合國憲章》　籲以和平方式解決爭端

中國常駐聯合國副代表耿爽周五（27日）在安理會國際法院院長通報會上表示，各方應始終堅持以《聯合國憲章》為根本遵循，捍衛主權平等、不干涉內政，用和平方式解決國際爭端，推動全球治理向更加公正合理的方向發展。

耿爽說，當前地緣衝突和熱點問題此起彼伏、愈演愈烈，國際形勢動蕩加劇、變亂交織，堅持多邊主義和國際法治的重要性、必要性和緊迫性更加凸顯。國際法院的裁決和意見對爭端解決以及國際法的解釋和適用影響深遠。中方期待國際法院繼續依照《聯合國憲章》和《國際法院規約》忠實履職，堅持客觀公正立場，完整、准確解釋和適用國際法規則，確保國際法平等統一適用，避免雙重標准和例外主義。

他說，歷經70多年風雨，《聯合國憲章》仍然是國際法的基石，世界和平與發展的保障。各方應始終堅持以《聯合國憲章》為根本遵循，不使用武力、尊重各國領土完整和政治獨立等國際關系基本准則，維護真正的多邊主義，反對霸權、干涉、脅迫及非法單邊制裁，推動全球治理向更加公正合理的方向發展。

中方呼籲衝突各方嚴格遵守國際人道法，切實履行保護平民的國際義務；並期待國際法院全面考察有關法律問題，在充分慮及各方意見的基礎上發表咨詢意見，為聯合國處理有關問題提供法律指引，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。