報告指天主教會人員涉性侵兒童　料44萬人受害

西班牙官方首次調查該國天主教會人員性侵行為，周五（27日）公布的報告估計自1940年以來約44萬人在兒童時期，曾遭神職人員及教友性侵。看守首相桑切斯稱，報告是西班牙民主里程碑，會研究報告建議並採取行動。西班牙主教會議將於下周一（30日）開會，審議報告。

西班牙監察員辦公室就487宗案件進行為期18個月的獨立調查，監察員加比隆多（Angel Gabilondo）周五向西班牙國會下議院議長提交長達近800頁報告。調查期間訪問了8,000名成年人，1.13%受訪者稱兒童時期曾遭神父、宗教學校教師和教友性侵，當中0.6%受訪者指施虐者是神職人員。依照西班牙成年人口接近3,900萬人計算，可能有數十萬人在未成年時曾遭神職人員性侵。

加比隆多指出，受害者人數比率與其他歐洲國家類似報告一致，儘管教會已採取措施應對神父性侵及掩蓋醜聞的企圖，但仍然不夠。報告呼籲舉行公開活動識別受害者，設立國家賠償基金，天主教會應協助受害者康復，教會亦應改革以防止性侵，並賠償受害者。主教會議已下令進行調查，結果預計今年稍後公布。