伊朗：一旦以進攻加薩　武裝分子準備好扣動扳機

伊朗外長阿卜杜拉希揚周五（27日）再次警告，效忠伊朗的黎巴嫩和巴勒斯坦戰士準備好在以色列地面進攻加薩地帶時扣動扳機。

阿卜杜拉希揚聲言，武裝分子的行動將比外界目睹的更強大和深刻，相信當前情況持續下去，加薩地帶和約旦河西岸仍然有婦女、兒童和平民被殺，那麼一切皆有可能，但武裝分子將自行決定，而不是按照伊朗的要求。他表示，伊朗真的不希望這場衝突蔓延。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局委員里舍格（Izzat al-Risheq）也指，如果以色列決定攻入加薩，抵抗運動已經做好充分準備。

報道指，黎巴嫩政府仍相信真主黨會理性行事，真主黨正評估以色列邊境情況，制訂計劃減少傷亡，並以加薩的戰鬥結果為基礎，為多個可能情況做準備。真主黨認為，哈馬斯有能力堅守數月。在伊拉克，總理蘇達尼過去數日分別與什葉派伊拉克官員和在伊拉克的真主黨旅開會，他強調需停止攻擊區內美軍，但無法達成共識，上述兩派人士稱加薩局勢升級，針對美軍的攻擊會陸續有來。蘇達尼現時轉為接觸伊朗，試圖遏止攻擊美軍。

中共中央政治局委員兼中國外長王毅正訪問美國，一名美國高官向英媒指，美方已要求中方採取更具建設性的立場，包括增加接觸伊朗，敦促德黑蘭保持冷靜。官員稱，北京在中東明顯有關係，美方認為中方應利用這些關係呼籲各方冷靜，而中方的公開聲明只專注於一個特定方向。