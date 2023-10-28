美研製新重力核彈　炸堅固大範圍目標

美國國防部周五（27日）宣布，基於正在改變的安全環境、潛在對手持續增加的威脅，決定研製新一代重力核彈，使之具備可靠的威懾力量及必要時回應戰略攻擊。新核彈的最大爆炸當量36萬噸，聲稱為對付特定堅固及大範圍軍事目標提供額外動武選項；五角大樓同時繼續研發另一款核彈，專門打擊深藏地底目標。

美國國防部表示，最新研發的重力核彈屬於B61型系列，型號是B61-13，目前有待國會授權及撥款，能源部轄下部門國家核安全局將負責生產工作。負責太空政策的助理國防部長普拉姆（John Plumb）表示，美國有責任繼續評估及引進相關能力，使之可以有效地發揮威懾、回應戰略攻擊讓盟友安心。他聲稱B61-13型重力核彈有助管理高度動態的安全環境所帶來之挑戰，但不會增加美方核武庫存的整體數量。

普拉姆強調，經過數個月的審視及考慮才作出今次決定，並非回應任何特定的當今局勢。他指將利用現有B61-12型重力核彈生產能力，協助研製B61-13型重力核彈，前者的現代化安全、保密、精確特點將套用在後者；新核彈也將取代部分B61-7型。此外，五角大樓繼續根據核態勢檢討報告，完成及執行全面的戰略，打擊堅固及深藏地底的目標，這意味可能研製取代「鑽地核彈」B61-11型的另一款重力核彈。

美國科學家聯盟表示，B61-13型重力核彈並非百分百全新研製，它使用B61-7型的彈頭，以及類似B61-12型的全新安全及使用控制裝置提升精確度；投射平台是未來服役的美國B21隱形戰略轟炸機，B2隱形戰略轟炸機可能在退役前使用它，但不配備在可以投射常規武器及核武的戰機。B61-13型重力核彈爆炸當量介乎1萬噸至36萬噸，較其旨在補充、將減少生產數量的B61-12型，最大爆炸當量5萬噸高得多。