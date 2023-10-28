美向澳售核潛艇　自身擁66艘目標難達

根據澳英美三方安全夥伴關係合作計劃，美國出售3艘至5艘維珍尼亞級攻擊核潛艇予澳洲，協助對方建立操作這類水下武器平台的能力。美國國會預算辦公室近日分析美國海軍造船能力，表示美國向澳洲出售攻擊核潛艇後，將令自身攻擊核潛艇數量出現接近歷時10年的低水平，無法達到軍方擁有66艘的目標。

美國海軍現役攻擊核潛艇分別是已經停產的舊式洛杉磯級，以及正在開工建造的維珍尼亞級，具備陸攻、反潛、反艦作戰能力。美國傳媒周五（27日）引述國會預算辦公室報告指，美國攻擊核潛艇數量2037年開始下跌，在這段低水平時期只有40多艘至50多艘，原因是向澳洲出售攻擊核潛艇後，美國造船廠無法填補空缺滿足美方需求。

假如要同時滿足美澳兩國的攻擊核潛艇需求，報告指美方每年需要建造1.9艘至2.6艘攻擊核潛艇。惟美國海軍目前估計造船廠在2028年前，都無法達到每年建造兩艘的目標，目前建造的數量水平更是低至每年1.3艘。此外，報告提到美國過去數年由撥款生產到交付攻擊核潛艇的時間，由6年增加至9年，而且只是每年建造一艘。