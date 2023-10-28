首爾時裝周總監　助韓時尚走向世界

南韓首爾時裝周自2019年開始大規模改組，去年起迎來新總監鄭昭美（音譯，Chung So-mi）。她在上任後致力將南韓時尚推向世界，由於其完美主義工作風格，被部分業內人士稱為「老虎總監」。

韓媒周五（27日）報道，南韓流行音樂和電影近年來在全球取得成功，時尚界表現卻不如人意，不少人指摘南韓設計師無法引領潮流。鄭昭美在壓力下上任，並開始實行改革措施，在時裝騷中不允許微小錯誤，同時增加與設計師的交流，親自了解他們的想法。

為幫助年輕設計師更輕鬆地展露頭角，鄭昭美將今屆首爾時裝周的時間安排提前到比紐約、倫敦、米蘭、巴黎時裝周更早舉行。她指如果首爾時裝周放在4大時裝周之後舉行，設計師只能在首爾展示自己的作品，很難在同一時間準備國內外兩場不同的時裝秀，新的活動安排相信將讓設計師受益，更容易向海外買家展示自己的作品。

鄭昭美表示，過去十年來，時尚界人士一直在談論南韓時尚的全球化，但迄今為止進展甚微。因為時尚是一項複雜的業務，需要有才華的設計師並建立一個全球行銷系統，整個過程需要大量投資。