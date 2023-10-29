【東方日報世界視線】加薩衝突再升級　以國經濟陷危機

以色列是個小國家，國土面積連霸佔區算在一起，也只有約2.2萬平方公里。但它是經濟強國，據國際貨幣基金組織（IMF）估計，2023年以色列人均GDP逾5.3萬美元，居全球第13位。人口約980萬，當中73%是猶太人。以國在研究、工業及高科技投資方面，人均資源投放居世界前列。不過，經歷10月7日哈馬斯的突襲，加上目前計劃推展的軍事行動，以色列要付出的社會和經濟代價，可能會壓垮現政府，長遠來說甚至會壓垮整個國家。

今次哈馬斯突襲導致以色列1,400多人死亡，逾5,000人受傷，超過200人被俘，潛在的經濟打擊亦非常之大，以色列的貨幣謝克爾創7年新低，政府動用300億美元挽救下跌的股市，但仍下跌了約15%。

為了進攻加薩，以色列徵召30萬後備役人員，這等於抽調了超過5%的工作人口，這場戰爭不知要維持多久，但有歐洲軍事專家估計，到今年底都無法解決，單抽調的工作人口就會使以國經濟跌至零增長甚至負增長。而這還未計算如果以軍錯誤估計哈馬斯的實力，導致大量軍民傷亡，天價的賠償及撫恤更會拖垮以色列的公共財政。

另一方面，以色列政府一直推行「壓縮衝突」的經濟政策，希望透過引入巴勒斯坦工人到以色列工作，以改善其生活及去除政治衝突。去年3月，以國亦重啟中斷了16年的政策，容許加薩工人進入以色列工作，到年底增至最高的二萬人，連同一直以來西岸巴勒斯坦工人可在以工作，合共超過20萬人。但如今巴以戰爭影響到巴裔工人到以國工作，不單止以色列生產受阻，巴人的仇以情緒亦會更高。

以色列與阿聯酋啟動自由貿易，去年貿易額增加124%，今年頭5個月估計增加了40%，原本勢頭正好；以色列亦與沙特阿拉伯進行全面和議及經濟合作會談，卻因這次巴以衝突而中斷。這兩方面會使以色列在商貿擴展及引入投資方面蒙受巨大損失。

以色列最擔心的是，隨着巴以衝突戰鬥升級，黎巴嫩真主黨會介入，而以國一定會還擊；但真主黨在伊朗支援下有充足的火箭彈、導彈及無人機，可襲擊以國對開海岸新建的海上鑽油平台，這將造成以國巨大的經濟損失，甚至會出現能源危機。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻