崔天凱：中美衝突是災難　如「躺平」恐爆最壞情況

第10屆北京香山論壇於周日（29日）舉行開幕晚宴，當天早上率先舉行高端對話。中國前駐美大使崔天凱在高端對話上表示，中美兩國大多數人都理性地意識到，兩個大國如發生衝突對抗，對世界肯定是災難性，但這並不意味他們可在「躺平」的狀態下，自動避免這種最壞情況發生，仍需雙方共同努力；如他們甚麼也不做，最不希望的事情很可能會發生。

崔天凱表示，中美關係從來不是簡單關係，是多面性的；美國對華政策從來都有和中國協調合作的一面、也有遏制中國發展甚至要改變中國的一面。他認為，很難界定下一個周期就是合作，關鍵是雙方要認識到作為兩個大國應找到一條正確的相處之道，只要雙方都能承認和接受，兩國便可和而不同，鬥而不破。他強調，美國需要尊重中國，能接受中國發展，首先要尊重中國的主權領土完整、國家統一問題特別台灣問題，尊重中國的道路和制度問題。

崔天凱提到，亞太經合組織領導人會議相隔30年再次回到美國西岸，中美雙方還有很多準備工作要做，爭取在雙方共同努力下，中美元首有可能實現會晤。他又指，一旦實現會晤，對今後若干年中美關係能否起到戰略引領作用值得關注。他另談到，美方提出的「小院高牆」與「脫鈎斷鏈」沒有本質區別，美國想人為阻斷正常的科技經貿往來，他相信違背客觀規律的事最終做不成。他想起一個中國成語「坐井觀天」，給自己壘了個井坐在裏面看，反問「這有甚麼好處」。