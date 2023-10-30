白宮呼籲以色列　必須區分哈馬斯和加薩平民

在美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡周日（29日）通話前，白宮當天呼籲以色列必須區別巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯武裝分子與平民，以保護無辜的加薩居民。

美國國家安全顧問沙利文指：「如我之前說過、總統也說過，以色列有義務採取必要作為，將不代表巴勒斯坦人民的哈馬斯，以及無辜的巴勒斯坦平民加以區別。」他表示，美方確信已有數以千計巴勒斯坦平民命喪這樣的轟炸，每一條人命都是悲劇，因此美方認為，這場軍事行動期間每一天、每一個小時，以色列國防軍、以色列政府都應該採取一切可能手段，去區別恐怖分子哈馬斯，以及不是軍事行動合法目標的平民百姓。

沙利文提到，哈馬斯藏身平民百姓背後，給以色列區別恐怖分子和無辜百姓帶來額外負擔，但是以色列根據國際人道法和戰爭法竭盡全力保護平民百姓的責任不會因此減少。沙利文表示，白宮已持續從最高層對以色列官員就此溝通，拜登和內塔尼亞胡通話時將重申這項立場。

另外，埃及唯一連接加薩的拉法口岸發言人指，周日共有33輛運載物資的貨車進入加薩，是本月初以巴爆發新一輪衝突以來單日最多。惟人道組織指物資仍然短缺。聯合國糧食計劃署表示，早前在加薩的倉庫被搶掠，反映當地民眾的飢餓及絕望日趨嚴重。以色列當局指，會在短期內容許更多人道物資運到加薩。