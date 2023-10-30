無心插柳獲167隻南瓜　女子走紅網絡

周二（31日）是萬聖節，不少人都會以南瓜燈作為裝飾道具。加拿大安大略省一名女子在春天種下南瓜幼苗，不料收穫遠遠超出預期，總共長出了167隻南瓜。她事後不僅參與日託機構的讀書活動，藉此將南瓜捐贈給兒童，還拍攝影片記錄今次豐收，在網上吸引大量關注。

法里亞斯（Chris Paul Farias）與他人種下大約100棵不同品種的南瓜幼苗，原本抱持着順其自然的態度，期間無意撒下了數十顆去年試圖堆肥的南瓜種子，導致一些南瓜屬植物在他們沒有種植的地方突然出現，葉子也愈長愈大，充滿整個花園。

法里亞斯表示，自己每天出門都會感嘆這些植物的生長量，葉子把花園變成了一座美麗的房子，讓自己可以進去放鬆。她笑稱，種植南瓜給她帶來了很多歡樂，明年會種植更多的南瓜，即使會導致一些居民的丈夫不能穿過他們的後園。

當地農民佩特（Andrew Pate）理解法里亞斯對南瓜的癡迷。他指自己作為第5代農民，南瓜是最喜歡種植的作物，通常在6月1日左右種植它們，然後觀察等待，直到8月某個星期，南瓜生長量會突然爆發，藤蔓每天長約30厘米。他認為今年該地區的種植者很幸運，度過了一個涼爽潮濕的夏季，這是產出巨大南瓜的理想條件。