哈馬斯發布人質片段　以婦激動批內塔尼亞胡

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一（30日）在社交網發布據稱是3名以色列婦女人質的片段，其中一人激動批評以色列總理內塔尼亞胡，但內塔尼亞胡駁斥這是哈馬斯的心理操控。另外，一名本月7日被哈馬斯俘虜的女兵，在過去一夜的加薩地面行動中獲救。

哈馬斯發布片長76秒影像，並稱影片中婦女為「猶太復國主義被拘留者」，但無法立即確定她們的身份。這3名婦女坐在塑膠椅上，背後是白色瓷磚牆壁，坐在中間的婦女呼籲，內塔尼亞胡應同意換囚，換取所有人質獲釋。該名婦女說著希伯來語，後來變得非常激動，開始大喊大叫，在片尾時幾乎大聲尖叫，坐在她兩側其他婦女則保持沉默。

以色列《耶路撒冷郵報》報道，該名婦女指控，內塔尼亞胡犯下了戰爭罪，未能阻止哈馬斯10月7日的屠殺，如今還無法實施停火來解救人質。對此，內塔尼亞胡已發表聲明駁斥，這則影片是哈馬斯及回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的殘忍心理操控。

有以色列官員表示，影片唯一好處是有證據證明人質還活着，不過強調以方相信哈馬斯只有在壓力下才會釋放人質，認為最好方法是加大對哈馬斯的軍事壓力，同時對哈馬斯盟友施加國際外交壓力。