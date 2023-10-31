以轟炸加薩多幢醫院　夜襲西岸拘2人

以色列國防軍周二（31日）繼續在加薩地帶的地面行動，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯指摘以軍密集轟炸加薩多幢醫院，造成醫院損毀和人命傷亡。以軍亦夜襲約旦河西岸，逮捕至少2人。

以色列周二炮擊和空襲加薩南部的歐洲醫院一帶、北部聖城醫院、加薩印尼醫院，以及土耳其巴勒斯坦友誼醫院。巴勒斯坦紅新月會稱，以色列周一警告聖城醫院疏散，轟炸後大樓震動，平民流離失所和工作人員經歷恐懼和驚慌。哈馬斯警告，以軍不要再實施類似造成阿赫利阿拉伯醫院近500名巴人喪生的大屠殺。

土耳其外交部發聲明譴責以軍空襲破壞土耳其巴勒斯坦友誼醫院，醫院坐標等所有必要信息都已提前與以色列當局共享，對此類襲擊沒有任何藉口。圍困和不人道的襲擊目標是剝奪加薩巴勒斯坦人民最基本權利，顯然違反了國際法，以色列必須停止針對加薩居民的集體攻擊，不得有任何歧視。

以軍坦克周一（30日）攻入加薩城要道，哈馬斯加薩辦事處主任馬魯夫（Salama Maarouf）稱以軍坦克已從加薩城郊區撤退，居民區內絕無地面推進。以軍數輛坦克和一輛推土機襲擊薩拉丁大道兩輛民用汽車，並用推土機推平街道，但巴勒斯坦抵抗力量迫使他們撤退。目前薩拉丁大道沒有以軍車輛，市民行動已恢復正常。報道稱，坦克只停留一個多小時，留下大彈坑。