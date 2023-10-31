日自衞隊戰機擬輪換部署澳洲　專家憂違憲

日本《朝日新聞》周一（30日）報道，防衞省擬以參與聯合演習為名，最快下個財政年度起在澳洲輪換部署戰機，對抗中國的海上擴張。專家指輪換部署將令集體自衞權的適用範圍擴大到美國以外，可能違反日本憲法。

知情人士透露，聯合演習模擬澳洲受到攻擊，日本行使集體自衞權並派出自衞隊協助反擊。輪換部署是基於假設日本、澳洲和美國在東海、南海或南太平洋島嶼發生緊急情況，參與聯合作戰行動。防衞省計劃安排航空自衞隊戰機，在澳洲空軍基地駐紮。部署時間預計為每年數月，每次部署數架戰機，型號例如F35、F15和F2戰機。防衞省官員稱，輪換部署目的是在廣闊空域訓練，法律依據是規定自衞隊教育和訓練的《防衞省設置法》第4條。

早稻田大學法學院教授、軍事法專家水島朝穗認為，自衞隊將逐漸被迫承擔美軍職責，增加日本捲入武裝衝突風險。九州大學名譽教授、憲法專家橫田耕一質疑，輪換部署等同自衞隊海外部署，沒有明確法律依據。日本去年通過3份國家安全戰略文件，把輪換部署概念納入《國家防衞戰略》。日本與澳洲本年1月簽署《互惠准入協定》，簡化雙方部隊入境及聯合演習程序。自衞隊8月和9月首次向澳洲派遣4架F35A隱形戰機，為未來輪換部署鋪路。