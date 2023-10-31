哈馬斯挾持到加薩　以軍女兵獲救與家人團聚

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯於本月7日突襲以色列，擄走243人，部分人近日先後獲釋。以色列國防軍周一（30日）宣布，士兵在加薩地帶連夜行動，救出在以軍基地被擄的女兵梅吉迪什（Ori Megidish）。

梅吉迪什是一名觀察兵，哈馬斯突襲納哈勒奧茲基地時擄走她到加薩，相信她是單獨囚禁。國防軍和以色列國家安全總局發表聯合聲明指，梅吉迪什的情況良好，已與家人團聚，沒有交代行動詳情。以軍發言人指，梅吉迪什獲救後與國防軍總參謀長哈列維和國家安全總局局長巴爾見面，形容會面令人感動。發言人指，以軍和國家安全總局有責任讓所有人質回家，梅吉迪什記得在加薩發生的所有事，提供了對往後行動有用的情報。

梅迪吉什的故鄉位於迦特鎮（Kiryat Gat），她獲救的消息傳出後，家人們和鎮上居民都為此慶祝。以色列總理內塔尼亞胡直斥哈馬斯是怪物，以色列會繼續狙擊他們，解救所有人質。防長加蘭得表示，今次行動證明以色列可以拯救哈馬斯及其他恐怖組織挾持的人質，當前的地面行動並不容易，不會是短期戰爭，敵人正在抵抗，但相信以軍能完成任務。