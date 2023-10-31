五星酒店奉精液水　夫婦提告尋肇事人

美國一對夫婦去年入住加州半月灣一間五星級酒店，妻子飲用酒店提供樽裝水發現有異，後來獲確認水內含精液。美媒上周六（29日）報道，夫婦認為太太受到性侵，正起訴涉事酒店要求賠償損失，並找出肇事員工。酒店發言人拒絕評論未決訴訟。

案情指，來自華盛頓州的夫婦去年11月18日入住半月灣麗思卡爾頓酒店，計劃與就讀附近大學的女兒共度假期，並為太太慶祝生日。夫婦入住當晚發現樽裝水飲完，遂致電酒店前台送水，一名男員工送來5瓶樽裝水，均貼有酒店標籤。太太半夜醒來喝水，發現味道和口感有異，立即聯繫酒店保安和管理人員。太太起初懷疑水受化學污染，後來又懷疑水內含精液。一名理賠員今年1月12日向夫婦確認，水受精液污染。

夫婦起訴麗思卡爾頓酒店有限公司、萬豪國際公司和10名身份不明被告，指控有酒店員工把精液射入樽裝水，再把水送到兩人房間，認為被告行為錯誤、惡意、故意和疏忽，更顯示酒店不對所發生事情負責。夫婦聲稱曾要求酒店交出水樽，惟酒店人員拒絕合作，又拒絕向執法部門透露當時員工身份，導致調查停滯不前。訴訟要求執法部門獨立調查精液DNA樣本，與性犯罪者登記冊核對，從而確定肇事人身份，並要求酒店對招聘嚴格審查。

這對結婚25年的夫婦聲稱，事件對兩人婚姻生活造成親密關係問題。夫婦選擇不在訴訟中表明身份，擔心會因此受騷擾、嘲笑、傷害或尷尬。