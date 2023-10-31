以色列拒絕停火　華促落實聯合國大會決議

聯合國大會緊急特別會議上周六（28日）通過決議，惟以色列拒絕在加薩地帶停火。中國外交部發言人汪文斌周二（31日）表示，當務之急是全面落實聯大決議，停火止暴，避免局勢進一步惡化，防止更大的人道災難。他指歷史證明，武力無法帶來持久和平，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環。

汪文斌稱，巴以衝突循環往復的根源在於巴勒斯坦領土長期被非法佔領，巴勒斯坦人民獨立建國的權利被長期忽視，巴勒斯坦民眾的基本權利長期沒有得到根本保障。他指出，各國都有自衞權，但都應遵守國際法，特別是國際人道法，保護平民安全。解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實兩國方案，實現巴勒斯坦和以色列和平共處，中國將繼續為推動巴勒斯坦問題早日得到全面公正持久解決作出不懈努力。

對於中國會否在下月的聯合國安理會輪值主席國任內，就巴以局勢提出任何決議。汪文斌則指，中方始終致力於同國際社會一道促進停火止戰，保障平民安全，推進人道援助，防止嚴重人道災難，推動巴勒斯坦問題全面公正持久解決，中國將在聯合國安理會內繼續不懈努力。關於有人指百度及高德地圖無法立即顯示以色列一事，汪文斌稱兩國有正常外交關係，中方主管機關發布的標準地圖上對有關國家有清晰的標註。