華派6艦援山東號　美航母抵西太平洋

中國海軍山東號航空母艦編隊上周四（26日）穿越巴士海峽由南海抵達菲律賓海後，再有6艘中方軍艦近日分成3支編隊進入同一海域，意味區內的解放軍艦艇增至最少11艘。與此同時，低調展開部署行動的美國海軍卡爾文森號航空母艦打擊群，截至周一（30日）位處日本東南方海域，支援正在菲律賓訪問的姊妹艦列根號。

日本防衞省統合幕僚監部周一通報最新中國軍艦動向，指解放軍815A型電子偵察艦金星號上周六採取東南方的航行方向穿越宮古海峽，由東海進入菲律賓海。解放軍055型驅逐艦南昌號、903A型綜合補給艦可可西里湖號、815A型電子偵察艦天權星號組成編隊，周日（29日）至周一航向東北方通過日本鹿兒島縣奄美大島與橫當島之間的海域，由東海抵達菲律賓海；值得留意的是，日方發布的示意圖顯示，這支中國海軍編隊之後兵分兩路，南昌號及可可西里湖號改為航向南方，但天權星號航向東方。

最後兩艘也由東海前往菲律賓海的中國軍艦，分別是052D型驅逐艦唐山號及054A型護衞艦濰坊號，它們周一航向東南方穿越宮古海峽。根據日本防衞省統合幕僚監部此前公布的資料，與山東號隨行的軍艦還有052D型驅逐艦桂林號及長沙號、054A型護衞艦許昌號及黃山號；這支編隊截至上周六在日本沖繩縣宮古島南方460公里海域。

與此同時，上月12日從加州北島海軍航空站啟航的卡爾文森號航空母艦打擊群，周一被發現派出一批CMV22B艦載運輸機，前往日本神奈川縣厚木海軍航空設施。美國海軍研究所新聞網站同日表示，該支航空母艦打擊群正在第7艦隊位於西太平洋的轄區行動；惟美國海軍至今未正式對外公布，卡爾文森號展開印太地區部署行動。