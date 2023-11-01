安理會辦緊急會議　張軍斥美方想中國對加薩局面負責

聯合國安理會日前就以巴局勢，舉行緊急公開會議。中國常駐聯合國代表張軍回應美國代表在發言中指摘中國否決美國提出的決議草案，他表示這是他當天聽到的最沒有道理的話；美國是想讓中國對在加薩出現的局面負責，這個鍋中國背不起。

張軍表示，美國代表應該非常清楚，中東局勢是如何發展到了今天，在這中間美國到底都做了甚麽，是美國先後否決了幾十項安理會關於中東和以巴問題的決議草案，導致安理會在中東和巴以問題上難以發揮應有的、負責任的、建設性的作用，導致安理會在推動落實兩國方案上難以有效地作為。

張軍指美國代表也應該清楚，中國以及其他一些國家為何投票反對美國上周提出的決議草案。美國在否決巴西提出的決議草案之後，匆匆提出了美方的決議草案，但是這項決議草案完全忽視全世界特別是阿拉伯國家關於停火止戰的強烈呼聲，完全混淆是非，試圖將巴以問題引入另一種敍事軌道，更危險的是這種行為將給局勢進一步升級大開綠燈。

張軍強調，對這樣的草案，中國完全有理由投反對票，中方投票立場基於事實，基於法律，基於良知，基於正義，也基於來自全世界、特別是廣大阿拉伯國家的強烈呼聲。聯大在隨後通過的決議當中就停火止戰，保護平民、避免人道主義危機發出了十分清晰明確的訊號。