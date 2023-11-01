日本應用友軍支援框架　向菲軍提供海岸監視雷達

日本傳媒周二（10月31日）報道，日本政府基本決定首次應用今年4月創設的友軍支援框架，向菲律賓軍方提供海岸監視雷達。日本首相岸田文雄本月3日將在菲律賓與菲國總統小馬可斯舉行會談並達成共識。

在中國加強東海和南海軍事活動的形勢下，日本希望提升菲軍能力，從而有助於改善日本的安保環境。「政府安全保障能力強化支援」（OSA）是基於去年12月敲定的外交和安保長期指針《國家安全保障戰略》的制度，日本將全面開始直接支援他國軍方，因此有人擔憂戰後日本針對發展中國家實施的政府開發援助（ODA）等以非軍事為核心的支援方式可能發生變化。

據相關人士透露，岸田將在與小馬可斯的會談中，商定提供海岸監視雷達、以及有助於提高海域態勢感知（MDA）能力的器材。預計兩人還將同意啟動使自衞隊與菲軍部隊相互順暢往來的《互惠准入協定》（RAA）的締約談判，大幅擴充包括美國在內的三國聯合訓練，力爭提升威懾力。

岸田之後將訪問馬來西亞，與該國總理安華舉行會談。岸田擬磋商加強安保合作的措施，包括提供使用OSA的旨在警戒監視與收集情報的器材等。