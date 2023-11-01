俄佔頓涅茨克滅門案　2俄軍涉槍殺一家9口被捕

俄佔頓涅茨克地區日前發生滅門案，一家9口於睡夢中慘死槍下。俄羅斯偵查委員會周二（10月31日）證實，兩名俄軍士兵涉案被捕。有指施襲者戴上夜視鏡，並使用配備消音器的槍械行兇。

慘劇於周日（10月29日）早上揭發，事發在沃爾諾瓦哈（Volnovakha），死者來自卡普卡涅茨（Kapkanets）一家，當中包括兩名兒童。死者於案發當晚替其中一名家庭成員慶祝生日，伏屍屋內不同房間，遺體遍布槍傷。現場圖片顯示，屋內牆壁遺留彈孔及血漬，多名死者躺在床上並緊抱在一起。鄰居形容死者一家都是好人，不易與人衝突，據指死者家庭的副業是釀造及銷售私酒。「今日俄羅斯」電視台引述消息人士稱，疑犯均是20出頭，他們買酒時要求賖帳不果而殺人。疑犯從俄羅斯遠東地區招募，簽署合約入伍。

烏克蘭頓涅茨克州檢察官辦公室指案件違反戰爭法，宣布啟動審前調查。辦公室表示，身穿軍服的武裝人員較早前曾要求卡普卡涅茨一家遷出，騰出住宅予俄軍居住。惟屋主拒絕，武裝人員對屋主的家人施以肢體暴力後離開，數日後折返現場把熟睡中的屋主及家人滅門。沃爾諾瓦哈位於首府頓涅茨克以南約50公里，俄烏開戰一個月後由俄軍及親俄頓涅茨克民兵於去年3月佔領。