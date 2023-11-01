憂以巴戰事鼓動　美面臨IS崛起後最大恐襲威脅

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷周二（10月31日）出席參議院國土安全和政府事務委員會聽證會，他指以巴戰事或會引發美國境內的暴力事件，美國猶太人、穆斯林及阿拉伯人面臨的安全威脅大增，執法部門不能也不會低估外國恐怖組織可能利用以巴戰事，在美國本土發動攻擊的可能性。

克里斯托弗‧雷表示，以巴上月初開戰後，多個外國恐怖組織呼籲對美國和西方國家發動攻擊，美國本土暴力極端分子威脅升級。FBI認為巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯及其盟友的行動會有鼓動作用，這是自回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）崛起從未見過的情況。美國猶太社群面臨的威脅達到歷史新高，猶太人佔美國人口2.4%，但有約60%與宗教有關的仇恨犯罪是針對猶太人。他直指目前處於危險時期，不是恐慌的時候，而是保持警惕之時。

另一方面，克里斯托弗‧雷提及美方發現來自中國、俄羅斯及北韓的網絡犯罪行為，持續通過獨特技術破壞美國網絡和研究。他強調，必須讓執行惡意網絡攻擊行為者的活動變得更困難和痛苦，需集結執法人員和情報能力合作實現目標，造成最大影響。中國、俄羅斯及伊朗變得愈發具進犯性，目的是損害美國核心民主、經濟與科學機構，他特別指出對美國思想、創新和經濟安全的最大長期威脅，是來自自中國的情報和經濟間諜威脅。