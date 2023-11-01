以軍攻哈馬斯根據地　奪地下指揮所殺逾50武裝分子

以色列地面部隊周二（10月31日）進攻巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯位於加薩北部賈巴利亞的根據地，擊殺逾50名武裝分子，破壞了哈馬斯對區內的指揮和控制，以及它直接攻擊在加薩地帶行動的以軍之能力。

以軍表示，行動涉及空襲和地面部隊奪取哈馬斯中央賈巴利亞營的地下指揮建築群，由精銳兩棲部隊吉瓦提步兵旅率領的步兵和坦克成功控制指揮所，包括地道、火箭彈發射點和軍火儲存庫，以軍指哈馬斯在該處訓練武裝分子和執行恐怖主義活動。期間，士兵殺死多名哈馬斯武裝分子，並摧毀指揮所地道入口和存放的武器，並發現到情報資料。

從以軍公布的地圖可見，哈馬斯的地下軍事建築群包括一幢作為情報中心的地面建築、一個武器生產設施、一個營指揮中心，以及火箭彈發射點和多條地道，周邊則有多間清真寺、醫療設施、學校和抽水站。

行動中，以軍大規模空襲屬於中央賈巴利亞營的設施，擊殺該營的指揮官比埃里（Ibrahim Biari）及其他武裝分子，以方指控比埃里是其中一名指示武裝分子於上月7日突襲以色列的哈馬斯指揮官。空襲亦導致哈馬斯的地道崩塌，造成地面數幢建築物倒冧。