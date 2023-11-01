埃及坦克集結拉法口岸　總理：準備犧牲數百萬人衞國

以巴開戰導致加薩地帶大批巴勒斯坦人流離失所，以色列曾要求埃及接收巴人難民。埃及總理馬德布利周二（10月31日）揚言，該國將不惜一切代價保護自己的領土和主權。以色列傳媒同日報道，接壤加薩的拉法口岸埃及一側，近日有數十架埃及坦克和裝甲車集結。

馬德布利表示，埃及準備犧牲數百萬人的生命，以確保沒有人侵犯埃及領土，決不允許出現強迫或犧牲埃及解決地區問題的情況。

埃及在以巴戰事開打後一直關閉拉法口岸，只允許人道物資進入加薩。以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）周二表示，以方希望埃及重開邊境，讓加薩的傷者能到拉法的醫院治療，並在埃及一側的邊境設立野戰醫院，一些國家已響應以色列總理內塔尼亞胡的請求，派出船隻停靠加薩海岸附近，作為以色列指定為安全區的加薩西南一小片地區的醫院。一名埃及醫護人員指，醫療隊周三（11月1日）將在過境點檢查來自加薩的病人，安排送他們到哪間醫院。

對於加薩的人道安排，美國白宮國家安全委員會發言人柯比周二表示，無迹象表明有任何物資被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯利用。他透露，過去24小時有66輛載人道物資的貨車進入加薩，預計當日稍後和周三還有數十輛貨車，而美國正與以色列談判，允許燃料安全進入加薩。