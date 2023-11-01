以軍連夜執行地面行動　傳消滅哈馬斯計劃完成10%

以軍周三（11月1日）公布，地面部隊連夜在加薩北部行動，空軍打擊一幢位於賈巴利亞、即哈馬斯根據地的建築物，該處有多名哈馬斯分子藏身，周邊有學校、醫療中心和政府辦公室。

以軍亦空襲多個哈馬斯指揮中心和其他恐怖組織設施，地面部隊發現一輛搭載反坦克導彈的汽車駛來，要求戰機實施打擊。國防軍表示，自上月7日開戰以來，以軍已打擊逾1.1萬個巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯及其他恐怖組織的據點。有報道指，以色列的消滅哈馬斯計劃已完成10%。

美媒公開周一（10月30日）拍到的衞星圖片估計，以軍的地面部隊已向加薩推進5公里，坦克到達艾巴爾大道（Al-Bahr Boulevard），這是一條從海灘穿過加薩通往賈巴利亞的公路，並與通往南北的拉希德大街交會。圖像亦反映以色列進攻加薩北部的規模相當大，數百輛裝甲車已經越過邊境數公里，進入加薩城郊區的城市地區。以軍亦到達另一條重要的南北通道薩拉丁大道，部署在加薩城以南和加薩城西北部海灘。

在約旦河西岸，以軍周三較早時對杰寧一個目標進行無人機打擊，造成至少1名巴勒斯坦人死亡，2人重傷，以軍和巴勒斯坦武裝分子其後爆發衝突。