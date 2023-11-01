以軍護衞艦部署紅海防空　美增兵中東護基地

以色列的紅海沿岸地區近日成為也門叛軍青年運動攻擊目標，以軍周三（11月1日）宣布，周二（10月31日）已增派海軍薩爾5型護衞艦到紅海，加強相關海域的防空能力。

以軍沒有公布派遣艦隻的數量，僅指是按照局勢評估所作的部署，而軍方發放的畫面可見，艦隻在埃拉特港附近巡航。以軍現役有3艘薩爾5型護衞艦，每艘搭載8枚魚叉反艦導彈、32枚防空用的閃電8導彈、一門方陣近迫武器系統、6個Mk32魚雷發射管。

在周二，以軍箭式防空導彈系統攔截一枚來自紅海地區的地對地導彈，估計由青年運動發射，目標是以色列紅海港口城市埃拉特。同日，以色列戰機在非該國領土範圍的紅海上空，擊落其他敵對目標，相信是無人機。至周三，以軍戰機再埃拉特以南的紅海上空，攔截一個空中威脅。

另一邊廂，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）周二指10月至少有27宗針對駐伊拉克及敍利亞美軍的襲擊，美軍將從本土增派300名士兵到中東，提供爆炸物處理和通訊支援。他強調，增派美軍是支持地區震懾力及加強保護部隊能力，並非派到以色列。