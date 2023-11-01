塵埃影響光合作用　或成恐龍滅絕主因

學術界普遍認同，一顆小行星6,600萬年前撞擊現今墨西哥猶加頓半島，形成希克蘇魯伯隕石坑之餘，其後遺導致地球上約75%物種滅絕，包括恐龍。一班來自比利時等地學者早前估計，該次撞擊帶來細小硅酸鹽塵埃，繼而引發日照輻射變化，地球光合作用或因此停止長達接近兩年之久，最終導致恐龍滅絕。有關研究結果周一已刊在學術期刊《自然地球科學》內。

自1978年發現希克蘇魯伯隕石坑以來，科學家一直調查恐龍滅絕原因。過去研究認為，撞擊過程中釋出硫磺，加上野火產生煙塵引發全球進入冬季，導致氣溫驟降，不過僅憑地質構造並不能把小行星撞擊與恐龍滅絕一事聯繫起來。

為了評估硫磺、煙塵及硅塵如何影響地球經歷撞擊後氣候，研究團隊分析美國北達科他州撞擊沉積物中細小顆粒材料，並開發一種新電腦模型，模擬小行星撞擊地球後氣候。他們發現硅酸鹽碎屑粒徑分布顯示，細小塵埃作用比起先前認知更大，更確定該類細小塵埃可能在小行星撞擊地球事件發生後，或在大氣中滯留長達15年之久，導致地表氣候高達攝氏15度之多。

論文主要作者、比利時皇家天文台行星科學家澤內爾（Cem Berk Senel）稱，人們長期以來一直認為造成恐龍滅絕主要殺傷機制是極冷天氣，不過光合作用停止也是一種殺傷機制。