哈梅內伊籲回教國家　停向以色列出口石油和食品

以色列誓言要消滅回教激進組織哈馬斯，並持續對巴勒斯坦加薩地帶展開軍事行動之際，伊朗最高精神領袖哈梅內伊周三（1日）發表演說時，呼籲回教國家停止向以色列出口石油和食品，並要求以色列停止襲擊加薩。

哈梅內伊在德黑蘭對學生演說時表示：「（以色列）必須立即停止轟炸加薩……（回教國家）應該停止向猶太復國主義政權出口石油和食品。」他又指摘美國等西方國家是以色列的同謀，他一邊高喊「以色列去死」和「美國去死」口號，一邊說道：「伊斯蘭世界不應忘記，在加薩這個關鍵問題上，與受壓迫巴勒斯坦民族作對的，是美國、法國和英國……西方國家的無恥行為之一，就是指摘巴勒斯坦戰士從事恐怖主義活動。」

同日，到訪土耳其的伊朗外交部長阿卜杜拉希揚表示，如果以色列繼續在加薩的軍事行動，美國、以色列和支持衝突的人將要為地區局勢失控負責，支持衝突的人將付出慘痛代價。他亦感謝了土耳其對加薩提供的人道援助。

土耳其外交部長菲丹則表示，以色列攻擊加薩是公然違反國際法，以方應該明白，不能透過暴力手段來建立和平，以色列必須停止暴力行為。土耳其願為當前局勢協調，實現永久和平的最佳方式是國際和平會議。他又表示，土耳其擔心暴力可能會蔓延到整個地區。