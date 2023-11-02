王毅：任何有良知國家　都不允許加薩慘劇繼續

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（1日）應約與阿曼外交大臣巴德爾通電話，重點就巴以衝突交換意見。

王毅表示，目前加薩局勢日益惡化，民眾傷亡數字不斷上升，任何有良知、負責任的國家都不能允許這樣的慘劇繼續下去。日前聯大緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，呼籲立即實現人道休戰，反映了國際社會的強烈呼聲。中方支持盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，推動巴勒斯坦問題回到「兩國方案」軌道。中國出任本月安理會輪值主席，將與各方尤其是阿拉伯國家加強協調，主持公道，凝聚共識，為實現衝突降級、保護平民、緩解人道局勢、恢復和平進程作出不懈努力。

巴德爾高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持的公正和建設性立場。中國始終呼籲衝突各方保持克制，推動停火止戰，投票支持阿拉伯國家提出的聯大決議，充分體現了公平正義，顯示了中國負責任的大國形象和國際領導力，期待中方作為本月安理會輪值主席發揮重要作用。他指出，阿曼與中方立場高度一致，認為對話是解決問題的唯一路徑，希望能盡快重啟中東和平進程。